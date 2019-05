Georgia: ambasciatore Ue Hartzell, congratulazioni al paese per Giornata indipendenza

- L’ambasciatore dell’Unione europea in Georgia, Carl Hartzell, si è congratulato pubblicamente con il paese caucasico in occasione della Giornata dell’indipendenza nazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che il diplomatico si è recato in visita ufficiale a Tbilisi per l’occasione. “Proprio qui dove mi trovo adesso, il Consiglio nazionale della Georgia ha siglato il 26 maggio 1918 l’indipendenza del paese: una nazione che dimostra di avere visioni appropriate attraverso un costante dibattito ideologico, una costituzione progressista e una forte presenza femminile ai vertici del paese. Le nazioni europee hanno riconosciuto l’indipendenza della Georgia già nel 1918, e sono vicini al paese oggi più che mai”, ha detto l’ambasciatore.(Res)