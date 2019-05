Venezuela: leader opposizione Guaidò, delegazione a Oslo per colloqui con rappresentanti governo Maduro (2)

- Contatti "informali" tra le parti ad Oslo, i primi dopo il "giuramento" che Guaidò ha prestato a gennaio come presidente ad interim del paese, si erano già tenuti nelle settimane scorse. Una mossa accolta con favore da diverse istanze internazionali e rilanciata dallo stesso Maduro, sempre pronto a rivendicare il lato dialogante che le opposizioni gli negano. Guaidò, che ha riconosciuto il "passo falso" del tentativo si sollevazione militare del 30 aprile, mostra comunque di non ignorare le preoccupazioni di parte del suo seguito, scettico nei confronti dell'apertura di un nuovo dialogo con Maduro interpretato come un assist alla politica dilatoria di Caracas. "Per evitare un uso ingannevole che si possa dare a questo processo, creare sfiducia, dividerci e allentare la pressione" sul governo, si legge nella nota, "riferiremo opportunamente dei passi che verranno mossi in questa situazione". (segue) (Brb)