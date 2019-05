Venezuela: leader opposizione Guaidò, delegazione a Oslo per colloqui con rappresentanti governo Maduro (3)

- L'appuntamento, ha riferito il governo norvegese in una nota, si terrà nelle settimana entrante. "Informiamo che i rappresentanti dei principali attori politici del Venezuela hanno deciso di tornare ad Oslo la prossima settimana per continuare un processo accompagnato dalla Norvegia", si legge nel comunicato diffuso dal ministero degli Esteri. "Ribadiamo il nostro impegno di continuare ad appoggiare la ricerca di una soluzione negoziata tra le part". La stesso ministro degli Esteri, Ine Eriksen Soreide, "elogia le parti per i loro sforzi e ringrazia per la disponibilità". (Brb)