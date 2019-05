Azerbaigian: Bers, crescita Pil al 3,5 per cento nel 2019

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha stimato una crescita del Pil dell’Azerbaigian pari al 3,5 per cento nel 2019. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che, stando alle informazioni contenute all’interno di un rapporto pubblicato dalla Banca, il Pil del paese caucasico dovrebbe crescere in una misura pari al 3,3 per cento nel 2020. “Le stime preliminari mostrano una crescita del 3 per cento su base annuale nei primi due mesi del 2019, che dovrebbe aumentare nel breve termine a fronte di un incremento produttivo nel settore energetico”, si legge nel documento, che sottolinea come l’economia dell’Azerbaigian abbia ripreso a crescere nel 2018 dopo due anni di stagnazione. “L’aumento dei prezzi del petrolio e l’incremento produttivo nei comparti delle esportazioni e del gas naturale hanno determinato una crescita de Pil pari all’1,4 per cento nel 2018, accompagnata da un miglioramento diffuso nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’immobiliare, del commercio, dell’agricoltura e dei servizi d’informazione e comunicazione”, si legge nel rapporto.(Res)