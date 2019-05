Romania: Euroee e referendum giustizia, oltre 18 milioni cittadini attesi oggi alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 18 milioni di elettori in Romania sono attesi alle urne nella giornata di oggi per nominare i 33 rappresentanti nazionali al Parlamento europeo, ma anche per votare sul referendum consultivo convocato dal presidente Klaus Iohannis sulla giustizia. Gli elettori riceveranno tre schede: una per le elezioni del Parlamento europeo e due per il referendum. Le urne restano aperte dalle 7 alle 21, ora locale. Al referendum, i cittadini sono chiamati a dire "Sì" o "No" alle seguenti domande: “1) Siete d'accordo con il divieto dell'amnistia dei reati di corruzione? 2)Siete d'accordo con il divieto delle ordinanze governative d'urgenza in materia di reati e pene, in correlazione con il diritto di altre autorità di rivolgersi alla Corte costituzionale in materia di ordinanze?”. Iohannis ha deciso di convocare questo referendum dopo numerosi cambiamenti legislativi nel sistema giudiziario promossi dal governo. (segue) (Rob)