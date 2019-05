Romania: Euroee e referendum giustizia, oltre 18 milioni cittadini attesi oggi alle urne (2)

- L'elettore può scegliere di votare solo per le elezioni europee o per il referendum o entrambe. Il passaggio referendario sarà valido se almeno il 30 per cento del numero di persone iscritte nel registro elettorale alla data di votazione parteciperà e se almeno il 50 per cento degli elettori voterà "Si". Nonostante l'ottimismo del capo dello Stato e dell'opposizione, alcuni osservato rilevano la difficoltà nel raggiungimento della soglia del quorum. "Dai 18 milioni di voranti, quattro milioni vivono all'estero e di questi solo 400 o 500 mila andranno a votare. Secondo alcune previsioni, la maggioranza dei cittadini romeni all'estero dovrebbe sostenere il centro-destra e quindi votare a favore del quesito referendario. Alle ultime votazioni, con enormi scandali sui tempi di attesa troppo lunghi per l'accesso alle urne, hanno votato circa 350 mila cittadini romeni all’estero. Pertanto la vera lotta sarà dentro il paese, dove il Partito socialdemocratico (Psd) – prima forza della maggioranza di governo – è ben ramificato a livello livello territoriale e gode ancora di un'influenza molto alta sugli elettori. (segue) (Rob)