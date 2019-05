Romania: Euroee e referendum giustizia, oltre 18 milioni cittadini attesi oggi alle urne (4)

- La Romania dovrebbe inviare al futuro Parlamento europeo 33 rappresentanti. Il 33mo scatterà solo nel caso in cui l’accordo sulla Brexit avrà effetto. Per i romeni residenti all'estero, sono stati organizzati 441 seggi, la maggior parte in Italia, Spagna e nella confinante Moldova. In contemporanea con le europee, in Romania si terrà anche un referendum sulla giustizia convocato dal presidente Klaus Iohannis. Gli ultimi sondaggi mostrano che il Partito nazional liberale (Pnl) si trova al primo posto negli intenti di voto, con il 25,6 per cento. Seguono il Partito socialdemocratico (Psd), l'Alleanza 2020, con il 16,4 per cento, l'Alleanza liberal democratica (Alde), con il 12,2 per cento dei voti, Pro Romania con l'11,7 per cento, l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) il 5,6 per cento e il Partito movimento popolare (Pmp) sempre il 5,6 per cento. (Rob)