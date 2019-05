Algeria: verso l'annullamento delle elezioni presidenziali del 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali algerine previste per il 4 luglio non avranno luogo. Il Consiglio costituzionale non ha ricevuto alcuna richiesta di candidatura per le elezioni presidenziali alla chiusura del termine di presentazione fissato per ieri, sabato, a mezzanotte, dopo il ritiro dei candidati. Il Consiglio costituzionale dovrebbe annunciare il fallimento delle elezioni presidenziali con la loro cancellazione o il loro rinvio ad una data successiva. Secondo la Costituzione algerina, il mandato del presidente dello Stato Abdelkader Bensalah dovrebbe estendersi per 60-90 giorni in più, fino allo svolgimento delle nuove elezioni presidenziali. (Res)