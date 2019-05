Corea del Nord: Trump, convinto che Kim promuoverà denuclearizzazione penisola

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di non essere disturbato dai test missilistici a corto raggio della Corea del Nord e che ha ancora fiducia sul fatto che il leader del paese Kim Jong-un manterrà la sua promessa di denuclearizzare la penisola coreana. All'inizio di maggio, la Corea del Nord ha effettuato diversi lanci, tra cui test sui missili a corto raggio, che secondo Trump non rappresentano una violazione della fiducia. "Confido che il presidente Kim manterrà la sua promessa", ha scritto Trump su Twitter. (segue) (Was)