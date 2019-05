Corea del Nord: Trump, convinto che Kim promuoverà denuclearizzazione penisola (2)

- Dal 2018, la Corea del Nord è impegnata in colloqui sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti. Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno espresso il loro impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana nel loro primo incontro bilaterale a Singapore lo scorso giugno. I due leader si sono incontrati per la seconda volta in Vietnam a febbraio. Tuttavia, i loro colloqui sono stati interrotti bruscamente senza alcuna dichiarazione o accordo. (Was)