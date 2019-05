Europee: Sala, risultato giudizio su suo mandato? È inevitabile ma vado avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellato se il risultato a Milano delle elezioni europee possa essere letto come un giudizio sul suo mandato a due anni dalle prossime Amministrative, il sindaco Giuseppe Sala ha risposto: “Inevitabilmente e altrettanto inevitabilmente mancano ancora due anni. Quindi certo so benissimo che ci sarà anche una lettura del genere”. Lo ha detto all’uscita dal seggio dove aveva appena votato aggiungendo che “vado avanti, faccio le mie cose, è chiaro che la mia azione, che penso sia che coraggiosa su alcune cose, ricordo l’Area B per esempio, tende a a dire che non inseguo il consenso ma che cerco di fare le cose giuste”. (Rem)