Grecia: elezioni europee, quasi 10 milioni cittadini attesi oggi alle urne

- Quasi 10 milioni di elettori sono attesi oggi alle urne nella giornata di oggi per esprimere la loro preferenza nel quadro delle elezioni europee, regionali e locali che si svolgeranno dalle 7 di questa mattina alle 19 di stasera (ora locale). Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, aggiungendo che alle urne è atteso un totale di 9.922.294 persone: 4.810.075 uomini e 5.112.219 donne. Stando alle informazioni diffuse, i residenti all’estero hanno votato ieri con un giorno di anticipo. In aggiunta, a seguito di alcune modifiche alla normativa nazionale approvate dal governo nel 2016, sono attese alle urne anche 106.760 persone di 17 anni. A correre per i 21 rappresentanti della Grecia al Parlamento europeo sono in tutto 40 liste, e i cittadini potranno votare in 39.063 seggi elettorali in tutto il paese. “Se escludiamo alcuni leggeri ritardi, tutto si sta svolgendo come da programma e senza particolari problemi”, ha dichiarato ai giornalisti il segretario generale del ministero degli Interni ellenico, Kostas Poulakis, circa due ore dopo l’apertura dei seggi. “È la prima volta che ci troviamo a dover organizzare quattro elezioni contemporaneamente, dal momento che dobbiamo includere nel conteggio anche la nomina dei nuovi membri dei Consigli delle amministrazioni locali. Al ministero è stato fatto un lavoro meticoloso per garantire un efficace funzionamento del meccanismo statale responsabile dell’organizzazione del processo elettorale”, ha detto il ministro, Alexis Haritsis. (Gra)