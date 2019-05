Roma: bagno all'alba nella fontana di Trevi per "celebrare bellezza monumento", multato turista americano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 6:50 una pattuglia del I gruppo Centro " Ex Trevi" della Polizia locale di Roma Capitale ha bloccato un cittadino di nazionalità statunitense, che era appena entrato all'interno della fontana di Trevi. L'uomo, un turista di 26 anni originario di New York, ha dichiarato di non aver visto i cartelli indicanti il divieto e di volersi bagnare nella fontana per celebrare la bellezza artistica e storica del monumento. Gli agenti sono riusciti ad identificarlo dopo diversi tentativi, non solo perché privo di documenti ma anche perché non ricordava dove fosse il suo alloggio: al termine si è potuto procedere nei suoi confronti con la sanzione di 450 euro. (Rer)