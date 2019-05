Romania: elezioni europee, affluenza al 15,6 per cento alle ore 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle urne dei cittadini romeni nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo e del referendum sulla giustizia indetto dal presidente Klaus Iohannis si è attestata rispettivamente intorno al 15,6 e al 12,15 per cento alle ore 12:00 di questa mattina (ora locale). Lo riferisce la Commissione elettorale centrale (Cec) del paese, aggiungendo che gli elettori potranno esprimere la loro preferenza in 18.730 seggi sparsi in tutto il paese fino alle ore 21 di questa sera. A questi bisogna aggiungerne altri 441 all’estero, concentrati soprattutto in Italia, Spagna e Moldova. (segue) (Rob)