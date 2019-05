Romania: elezioni europee, affluenza al 15,6 per cento alle ore 12 (2)

- Sono 13 i partiti iscritti in Romania per concorrere alle elezioni europee. Il Partito socialdemocratico (Psd), principale forza della coalizione di governo, l'Alleanza liberal democratica (Alde) - partner dei socialdemocratici al governo, l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), il Partito nazional liberale (Pnl), la principale forza dell'opposizione, il Partito movimento popolare (Pmp), l'Alleanza 2020 formata dell'Unione salvate Romania (Usr) e dal Partito Plus, Pro Romania (formata dai dissidenti del Psd), tutte all'opposizione, l'Unione nazionale per il progresso della Romania (Unpr), il Blocco dell'Unità Nazionale e i partiti Romania Unita, Prodremo, Il partito Socialista romeno e quello ocialdemocratico indipendente. Candidati anche 3 indipendenti. (segue) (Rob)