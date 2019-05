Europee: Zingaretti al voto dedica "un abbraccione a De Rossi" per l'ultima partita con la Roma

- Il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, per le elezioni europee, ha votato questa mattina al seggio elettorale allestito alla scuola "Giuseppe Gioacchino Belli" in Via Antonio Mordini. Dopo aver votato, a chi gli chiedeva un saluto per Daniele De Rossi, che questa sera giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma, Zingaretti ha risposto: "un abbraccione a De Rossi". (Rin)