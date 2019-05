Europee: Sala, Milano si confermerà città di sinistra? Ci spero anche se la Lega è forte

- A chi gli chiede se il risultato a Milano delle elezioni europee confermerà se il capoluogo lombardo è una città di sinistra, il sindaco Giuseppe Sala ha risposto: ”Vediamo. Certamente la Lega penso sia forte. Ma vediamo un attimo cosa succede. Ci spero. Poi le Europee hanno sempre dato segnali che poi non si sono confermati alle Politiche, volte a nostro favore, a volte. Quindi c’è tempo, c'è molto tempo”. Lo ha detto all’uscita del seggio elettorale dove aveva appena votato. Interpellato poi sul significato di un’eventuale affermazione del partito del Carroccio, guidato da Matteo Salvini, a Milano, Sala ha replicato seccamente: “Niente. Continuo a lavorare con quella serenità che ho e con la consapevolezza di fare tutto quello che è nelle mie capacità e quello che penso, a mio giudizio e della mia giunta, che serve a Milano, perché Milano - ha aggiunto - ha anche la caratteristica di andare abbastanza in continuità: cambiano le Amministrazioni ma la direzione da un certo punto di vista è simile, da un altro, soprattutto per come si intende la socialità e i diritti, invece è diversa quindi vado avanti”, ha concluso. (Rem)