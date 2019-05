Libia: forze Haftar controllano il campo di Yarmouk a sud di Tripoli

- L'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha preso il controllo del campo di Yarmouk nella parte sud di Tripoli dopo violenticombattimenti contro le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al-Sarraj. Lo ha annunciato il generale Mohammed al-Fakhri, comandante del campo dell'Lna ad "Agenzia Nova". Al-Fakhri ha aggiunto che l'esercito ha preso il controllo del campo sabato pomeriggio dopo violenti scontri contro le forze governative in prima linea sulla strada dell'aeroporto internazionale di Tripoli in cui "sono stati usati vari tipi di armi". "Le milizie di al-Sarraj hanno subito pesanti perdite in vite umane e attrezzature, e sono state costrette a fuggire e lasciare le loro posizioni", ha sottolineato Al-Fakhri. La divisione di informazioni militari della Lna ha annunciato in precedenza sulla sua pagina di Facebook che le forze della Lna "stanno avanzando a un ritmo costante su tutti i fronti di Tripoli". Dal 4 aprile, i combattimenti a Tripoli hanno causato la morte di 510 persone e di altri 2467 feriti, secondo il ramo libico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre circa 75mila persone sono sfollate.(Lit)