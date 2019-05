Cipro: elezioni europee, più di 600mila cittadini attesi oggi alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 641.181 gli aventi diritto al voto a Cipro che sono attesi oggi alle urne per nominare i sei rappresentanti dell’isola al Parlamento europeo tra 72 candidati. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, aggiungendo che le urne chiuderanno intorno alle 18 di questo pomeriggio e che l’esito elettorale sarà reso noto intorno alla mezzanotte. Stando alle informazioni diffuse, le autorità di Nicosia hanno mobilitato più di 2.000 agenti di polizia per garantire l’ordine e la sicurezza ai 1.095 seggi elettorali in tutto il paese, e diviso gli elettori in due gruppi separati. La prima formazione comprende 549.011 cittadini greco-ciprioti, a cui vanno aggiunti 749 turco-ciprioti residenti nelle regioni meridionali dell’isola, 10.559 cittadini europei che vivono a Cipro e una piccola parte di greco-ciprioti residenti nelle zone settentrionali del paese. Il secondo gruppo si compone invece di 80.862 cittadini turco-ciprioti residenti a nord dell’isola, che potranno esprimere la loro preferenza in uno qualsiasi dei 50 seggi predisposti in nove diverse località delle regioni meridionali. (Res)