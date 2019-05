Business News: Mozambico, Banca mondiale stanzia 80 milioni di dollari per progetto elettrificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato lo stanziamento di 80 milioni di dollari per sostenere il progetto “Energia per tutti in Mozambico”, un'iniziativa governativa volta ad aumentare l'accesso all'elettricità per tutte le famiglie del paese. L'accordo di finanziamento, si legge in una nota dell’istituto con sede a Washington, è stato firmato a Maputo dal ministro dell'Economia e delle finanze del Mozambico, Adriano Maleiane, e dal direttore della Banca mondiale per il Mozambico, Mark Lundell e fa parte di un pacchetto di circa 200 milioni di dollari che dovrebbe essere sborsato quest'anno dalla Banca mondiale. Dopo la cerimonia di firma, il ministro dell'Energia mozambicano Max Tonela ha dichiarato che il finanziamento della Banca mondiale beneficerà più di due milioni di Mozambicani e consentirà di aumentare il numero di famiglie che hanno accesso all’energia elettrica da 300 mila a 450 mila famiglie entro la fine del 2019. Attualmente solo il 30 per cento della popolazione del paese ha accesso all'elettricità. (Res)