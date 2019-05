India: premier Modi in visita nel Gujarat dopo vittoria elettorale

- Il primo ministro indiano Narendra Modi sarà oggi in visita nel Gujarat dopo la schiacciante vittoria nelle elezioni della Camera del popolo dell’India, la camera bassa del parlamento federale, del suo schieramento, il Partito del popolo indiano (Bjp), alla guida dell’Alleanza democratica nazionale (Nda). "Andrò in Gujarat per la benedizione di mia madre. Domani sarò a Kashi per ringraziare la gente di questa grande terra per aver riposto la loro fiducia in me", ha scritto su Twitter il primo ministro. La coalizione di centrodestra ha conquistato 349 seggi, su un totale di 542 in palio (dovevano essere 543, ma il voto nel collegio di Vallore, nello Stato del Tamil Nadu, è stato rimandato), quindi ben oltre la soglia della maggioranza assoluta, di 272 seggi. Lo schieramento di centrosinistra, invece, è a 89 seggi. (segue) (Inn)