Brasile: previsti cortei contro Parlamento e Corte suprema, Bolsonaro prende le distanze (2)

- Secondo il portavoce Barros, il presidente Bolsonaro approva il movimento a sostegno del governo e delle riforme proposte, ma preferisce rimanere in disparte. "Il presidente sostiene che la sua posizione di capo dell'esecutivo non può essere associata alla manifestazione indetta dalla società civile", ha dichiarato Rego Barros nel corso di una conferenza stampa. "Il presidente vuole che sia chiaro che ritiene l'evento importante, nonostante preferisca non partecipare direttamente", ha sottolineato. (segue) (Brb)