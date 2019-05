Amministrative: oggi al voto 153 comuni del Lazio, da Civitavecchia a Cassino quasi 600mila elettori alle urne

- E' arrivato il giorno delle votazioni, e non solo quelle per il Parlamento europeo. Quest'oggi infatti, domenica 26 maggio 2019, si svolgeranno anche le elezioni amministrative nel Lazio. Saranno 153 i comuni ad andare al voto, per un totale di quasi 600mila elettori divisi in 702 sezioni. Urne aperte dalle 7 e fino alle 23, per la maggior parte in piccoli centri (Micigliano, il comune più piccolo, conta 131 abitanti), ma anche diverse città maggiori. Fra queste in particolare Civitavecchia, Tivoli, Nettuno, Monterotondo e Ciampino. In totale sono 10 i comuni con più di 15mila abitanti e che quindi, in caso di ballottaggio, torneranno alle urne il prossimo 9 giugno. Un tema, quello del ballottaggio, da sempre cruciale soprattutto per il Movimento 5 Stelle, per via della tendenza dei pentastellati a correre da soli. Lenti puntate naturalmente anche sul centrodestra, in una competizione che toccherà varie roccaforti della sinistra, e sullo stesso Pd, chiamato al riscatto. Tornando ai numeri, a votare saranno dunque 32 comuni della provincia di Roma, e poi in ordine decrescente: 48 in provincia di Rieti (fra cui particolare attenzione merita quello di Amatrice); 39 in provincia di Frosinone (fra cui Cassino e Veroli); 27 in provincia di Viterbo e 7 in provincia di Latina. (segue) (nic)