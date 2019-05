Amministrative: oggi al voto 153 comuni del Lazio, da Civitavecchia a Cassino quasi 600mila elettori alle urne (2)

- Un primo test importante per i grillini sarà quello di Civitavecchia, dove l'attuale sindaco M5s, Antonio Cozzolino non si ricandiderà. Al suo posto sarà della partita il vicesindaco, Daniela Lucernoni. Fra i suoi avversari il dem Carlo tarantino e, per il centrodestra, l'avvocato Ernesto Tedesco. A Tivoli, invece, occhi puntati sul candidato leghista Vincenzo Tropiano, anche perché Forza Italia e Fratelli d’Italia non presentano liste, sostenendo invece il sindaco uscente, Giuseppe Proietti. Pd, La Sinistra e Italia in Comune appoggiano invece l'analista finanziario Giovanni Mantovani. Per la Lega la vittoria a Tivoli sarebbe di grande importanza, come dimostra la presenza qui del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in campagna elettorale solo pochi giorni fa. C'è poi il discorso Ciampino, dove la campagna elettorale si è infiammata a causa della vicenda che ha visto protagonista la candidata leghista Daniela Ballico, che ha denunciato di essere stata minacciata con dei fotomontaggi hard se non avesse rinunciato alla candidatura. Qui la Ballico appare favorita, col candidato pentastellato, Marco Bertolucci, che nel 2014 aveva preso il 15 per cento. Attenzione poi anche a Monterotondo, storica roccaforte rossa, e a Nettuno, dove la giunta grillina guidata da Angelo Casto è caduta anzitempo, e dove il M5s proverà a bissare il successo con l'ex consigliere, Mauro Rizzo. A tentare di impedirglielo saranno fra gli altri Alessandro Coppola, per il centrodestra unito, e Waldemaro Marchiafava, per il centrosinistra. (nic)