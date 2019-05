Giappone-Usa: Trump, progressi significativi nei negoziati commerciali

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington e Tokyo stanno procedendo molto bene nei loro colloqui commerciali, osservando, tuttavia, che molte questioni non saranno risolte fino a quando il Giappone non terrà le elezioni nella sua camera alta a luglio. Trump e sua moglie, Melania, sono da ieri in visita di stato di quattro giorni in Giappone. Ieri, il ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese Toshimitsu Motegi e il rappresentante del commercio statunitense Robert Lighthizer hanno tenuto negoziati a Tokyo. "Sono stati compiuti grandi progressi nei nostri negoziati commerciali con il Giappone: l'agricoltura e la carne bovina sono in discussione", ha scritto Trump su Twitter. (segue) (Git)