Giappone-Usa: Trump, progressi significativi nei negoziati commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati commerciali con il Giappone sono stati avviati dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo commerciale del Parternariato Transpacifico nel 2017. Senza l'accordo, gli agricoltori statunitensi non beneficeranno delle stesse esenzioni tariffarie di quei paesi che hanno sostenuto l'intesa e hanno firmato un nuovo accordo sul commercio. Trump ora vuole assicurarsi un accordo commerciale bilaterale con Tokyo che consenta agli Stati Uniti di incrementare le proprie esportazioni agricole in Giappone. Tokyo, a sua volta, vuole impedire a Trump di mettere i dazi sulle importazioni di auto giapponesi e ricambi auto, che sono uno dei più importanti prodotti di esportazione per Tokyo. (Git)