Viabilità Roma: da martedì lavori su via Tor Bella Monaca, carreggiata ridotta Fuoco Sacro/Casilina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da martedì 28 maggio, nella fascia oraria 8,30-16, in via di Tor Bella Monaca la carreggiata tra via del Fuoco Sacro e via Casilina sarà ridotta per lasciare spazio ai lavori di manutenzione. Il provvedimento di viabilità sarà in vigore sino al 22 giugno". È quanto scritto sul sito di Muoversi a Roma. (Rer)