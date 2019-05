Romania: elezioni europee, affluenza intorno al 6,5 per cento alle ore 10

- I cittadini della Romania saranno chiamati oggi a votare per le elezioni del nuovo Parlamento europeo e il referendum sulla giustizia indetto dal presidente, Klaus Iohannis. Lo riferisce l’ufficio stampa della Commissione elettorale centrale (Cec), aggiungendo che intorno alle ore 10:00 (ora locale) l’affluenza alle urne si è attestata intorno al 6,5 per cento. Nello specifico, hanno votato 685.607 persone nelle aree urbane e 503.467 nelle zone rurali del paese. All’uscita dalle urne, il capo dello Stato ha esortato tutti i cittadini a recarsi a votare. “Non lasciate che siano altri a decidere il vostro futuro”, ha detto Iohannis. Si è espresso sulle europee, sempre questa mattina, anche il presidente del Partito Plus, Dacian Ciolos, che ha affermato che queste elezioni daranno “un segnale forte per coloro che si trovano oggi alla guida del paese”.(Rob)