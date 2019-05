Repubblica Ceca: Ufficio statistica, esito europee sarà noto prima di mezzanotte

- L’esito delle elezioni europee di oggi sarà pubblicato circa un’ora prima della mezzanotte. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ctk”, citando fonti interne all’Ufficio centrale di statistica della Repubblica Ceca. Stando alle informazioni diffuse, infatti, l’ultima tornata elettorale a chiudersi sarà quella italiana intorno alle ore 23:00. I seggi in palio in Repubblica Ceca sono 21, che si suddivideranno, stando alle previsioni, tra 9 diverse formazioni: il partito di maggioranza dovrebbe essere Ano, del premier Andrej Babis, seguito dal Partito pirata ceco, il Partito democratico civico (Ods) e dalla coalizione fondata da Tradizione, responsabilità e prosperità 09 (Top 09) e Sindaci e indipendentni (Stan). Secondo quanto riportato dalla stampa ceca, inoltre, anche Libertà e democrazia diretta (Spd), l’Unione cristiano-democratica (Kdu-Csl), il Partito socialdemocratico (Cssd) e il Partito comunista di Boemia e Moravia dovrebbero conquistare alcuni seggi. Per quanto riguarda l’affluenza, “Ctk” riferisce che quest’anno dovrebbe essere di gran lunga superiore a quella registrata alle ultime europee, e attestarsi ad un livello superiore al 30 per cento nella regione di Praga. (Rep)