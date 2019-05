Business news: Usa-Cina, Congresso propone sussidi per sostituire apparecchiature Huawei e Zte

- Un gruppo di legislatori del Congresso federale degli Stati Uniti ha avanzato la proposta di una legge che stanzi circa 700 milioni di dollari in sussidi pubblici ai fornitori nel settore delle telecomunicazioni statunitensi, per coprire i costi di rimozione delle apparecchiature Huawei dalla rete di comunicazioni mobile del paese. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, il disegno di legge rafforzerebbe anche il divieto di impiegare dispositivi e servizi delle aziende cinesi Huawei e Zte nella prossima generazione di reti 5G. Il senatore repubblicano Tom Cotton, che ha co-sponsorizzato il disegno di legge, ha dichiarato: "A causa dei numerosi interessi coinvolti, le nostre infrastrutture di comunicazione devono essere protette dalle minacce di governi e aziende straniere come Huawei". Sebbene le grandi aziende della rete mobile Usa abbiano interrotto le relazioni con Huawei, i piccoli operatori nelle aree rurali si affidano ancora agli switch e alle apparecchiature di Huawei e Zte perché sono solitamente più economici. (Was)