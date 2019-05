Business news: Egitto, governo offre 23 lotti terreno per costruire stazioni rifornimento gas

- Il governo egiziano ha offerto 23 nuovi lotti di terreno in 18 tra città e centri abitati per costruire stazioni di rifornimento di gas. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Alloggi. Il ministero inizierà a ricevere richieste per la vendita dei lotti dal 23 al 27 giugno. L’estensione dei terreni va da un minimo di 1.620 metri quadrati ad un massimo di 11.500. I lotti saranno venduti in centri abitati e città di recente costruzione: New Cairo, Shorouk, New Tiba, New Qena, al Sadat, May 15th, New Salahyiah, Ramadan 10th, Sheik Zayed, New Assiut, New Sohag, New Aswan, Badr, New Fayoum, New Minya, New Borg al Arab, New Damietta e New Akhmim. (Cae)