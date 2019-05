Business new: Aramco e Sempra firmano accordo ventennale per acquisto Gnl

- La compagnia energetica saudita Aramco ha firmato con la statunitense Sempra un accordo ventennale per l’acquisto di gas naturale liquefatto (Lng) dalla controllata Sempra Lng. Lo hanno comunicato in una nota le due società. La compagnia saudita sta tentando di divenire uno dei principali attori mondiali nel comparto del gas, mentre il mercato Usa sta attraversando un periodo di alta crescita per quanto riguarda la produzione di gas derivante da scisti bituminosi. Aramco ha sviluppato le proprie risorse di gas dai propri giacimenti in attività negli Stati Uniti, in Russia, in Australia e in Africa. Le due società stanno inoltre finalizzando una partecipazione del 25 per cento nella fase 1 di Port Arthur Lng. L'accordo di vendita-e-acquisto riguarda la fornitura di 5 milioni di tonnellate all'anno di Gnl dalla fase 1 del progetto di esportazione di Port Arthur Lng, attualmente in costruzione. Il progetto di Port Arthur Lng Phase 1 include due treni di liquefazione, fino a tre serbatoi di stoccaggio di gas naturale liquefatto e strutture associate che dovrebbero consentire l'esportazione di circa 11 tonnellate all’anno una volta ultimato. "Port Arthur Lng potrebbe essere uno dei più grandi progetti di esportazione di Gnl in Nord America, con potenziali capacità di espansione di un massimo di otto treni di liquefazione o circa 45 tonnellate di capacità", si legge nella nota. Il ramo commerciale di Aramco ha venduto il suo primo carico di Gnl sul mercato spot a fine marzo a un acquirente indiano. La compagnia prevede di aumentare la propria produzione di gas a 23 miliardi di piedi cubi standard al giorno dagli attuali 14 miliardi. (Res)