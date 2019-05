Business new: media russi, saudita Aramco sospende colloqui con Novatek per Arctic Lng 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica saudita Aramco avrebbe sospeso i colloqui con la società energetica russa Novatek relativi alla sua partecipazione al progetto Arctic Lng 2. Lo riferisce il quotidiano russo “Vedemosti”. “Non vi è più alcun accordo da quando Novatek ha concesso una quota del progetto alla Cina”, ha riferito una fonte citata dal quotidiano russo. Secondo altre fonti, la compagnia statale saudita non sarebbe stata soddisfatta delle condizioni proposte e dei potenziali rischi di incorrere in sanzioni economiche. Finora Aramco e Novatek non hanno commentato lo stato dei colloqui in corso dall’ottobre 2017. Lo scorso anno, l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, aveva annunciato che Riad era pronto a investire circa 5 miliardi di dollari nel progetto. L’interesse di Aramco per il progetto russo era stato confermato dal ministro dell’Energia saudita Khalid Falih, secondo cui l’accordo era molto prossimo alla conclusione, con Aramco che spirava a divenire il secondo maggiore investitore di Arctic Lng 2 dopo Novatek. A incidere sul passo indietro di Aramco sarebbe stata l’entrata della Cina nel progetto. (Rum)