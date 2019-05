Business News: Kenya si candida ad ospitare sede Cfta, "migliore opzione per tutta l'Africa"

- Il Kenya si candida come sede del segretariato della Zona di libero scambio continentale (Cfta), l'accordo inter-africano che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 30 maggio. Lo ha annunciato il primo segretario del ministero degli Affari esteri di Nairobi, Macharia Kamau, sostenendo che il Kenya sarebbe "il posto migliore" per promuovere il libero scambio in Africa. "Portare il segretariato in Kenya non solo rafforzerebbe il ruolo del paese come leader nel commercio e nel multilateralismo, ma offrirebbe anche all'Africa il miglior posto e le migliori opportunità per sviluppare appieno il potenziale del libero scambio e del commercio", ha detto Kamau in conferenza stampa. L'accordo, attualmente ratificato dai governi di 22 paesi membri dell'Unione africana (Ua), istituisce la più grande area di libero scambio dopo la creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc): secondo il parere della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa, avrà il potenziale di aumentare gli scambi intra-africani del 53 per cento. Secondo stime dell'Unione africana, il commercio intra-africano è pari a circa il 16 per cento del globale, a fronte del 19 per cento del commercio intra-regionale in America Latina, del 51 per cento in Asia, del 54 per cento in Nord America e del 70 per cento in Europa. (Res)