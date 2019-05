Business news: Bangladesh, un quarto del bilancio per lo sviluppo destinato a 14 grandi progetti

- Il governo del Bangladesh ha destinato un quarto del bilancio per lo sviluppo nell’anno fiscale 2019-20 a 14 grandi progetti, per accelerarne la realizzazione. Il programma annuale per lo sviluppo ammonta complessivamente a oltre ‭2.027 miliardi di taka (21,5 miliardi di euro), il 21,39 per cento in più rispetto all’esercizio precedente, secondo quanto riferito dal ministro della Pianificazione, Muhammad Abdul Mannan. Su 1.475 progetti ne sono stati individuati 14 prioritari, ai quali andranno ‭451,4 miliardi di taka (quasi 4,8 miliardi di euro). Il costo complessivo di questi progetti è stimato in ‭più di 3.340 miliardi di taka (35,4 miliardi di euro), di cui oltre ‬‭671 miliardi di taka (7,12 miliardi di euro)‬ già spesi. (Inn)