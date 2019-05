Business news: Sharp valuta trasferimento produzione dalla Cina alla Thailandia

- Sharp e Kyocera, aziende giapponesi produttrici di apparecchi elettronici e per l’ufficio, stanno valutando il trasferimento della produzione dalla Cina per tutelarsi dagli effetti della guerra commerciale tra quel paese e gli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano “Nikkei”. Le due aziende andrebbero ad aggiungersi a una terza azienda giapponese, la leader globale delle macchine per l’ufficio Ricoh, che ha già deciso di trasferire la produzione di stampanti multifunzione di alta gamma dalla Cina alla Thailandia. Sharp produce la maggior parte delle stampanti d’ufficio per il mercato Usa nella provincia cinese di Jiangsu; ora il gruppo progetta di trasferire gradualmente la capacità produttiva nella Thailandia centrale, già a partire dalla fine di quest’anno. Al momento, l’azienda sarebbe in attesa di un eventuale quarto round di dazi Usa a carico delle merci cinesi. Il trasferimento della produzione riguarderebbe una capacità stimata in quasi 100mila stampanti, pari a circa il 20 per cento delle vendite annue globali di Sharp. (Git)