Business news: Marocco, settore immobiliare in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bank Al Maghrib svela l'indice dei prezzi delle attività immobiliari per i primi tre mesi dell'anno. L'indice è sceso dello 0,7 per cento e i prezzi residenziali sono i più colpiti. L'inizio del 2019 non ha salvato il settore immobiliare. Questo è chiaro dall'ultimo documento di Bank Al Maghrib sul settore, di cui il quotidiano “Aujourd'hui le Maroc” pubblica un riassunto, nella sua edizione del 20 maggio. La Banca centrale marocchina presenta l'indice dei prezzi delle attività immobiliari per i primi tre mesi dell'anno in corso. Su base trimestrale, l'indice dei prezzi delle attività immobiliari è diminuito dello 0,7 per cento. (Mar)