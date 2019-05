Business news: Libia, Agoco crea zona per smaltimento scorie radioattive nel campo di Misala

- Arabian Gulf Oil Company (Agoco), compagnia petrolifera con sede a Bengasi. nell'est della Libia, ha annunciato la creazione di un'area per lo smaltimento dei rifiuti dei processi produttivi contaminati da radiazioni naturali nel giacimento petrolifero di Mislah, nel sud-est del paese. In una dichiarazione sulla sua pagina Facebook, Agoco ha dichiarato che il suo dipartimento per la salute, la sicurezza e l'ambiente ha stabilito la zona di smaltimento su un'area di 50 mila metri quadrati per immagazzinare i residui radioattivi derivanti da operazioni di produzione nel settore petrolifero. La società ha anche sottolineato che il coordinatore dell'ambiente e della sicurezza ha adottato un meccanismo moderno per operare in questa zona, secondo una proposta presentata dal dipartimento dell'ambiente nel campo di Mislah. "Agoco cerca di fornire un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori e di evitare che l'ambiente sia contaminato da questi agenti inquinanti pericolosi per soddisfare gli standard globali nel trattamento dei rifiuti contaminati da radiazioni naturali", ha aggiunto la società. (Lit)