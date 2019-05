Business news: Egitto e Cipro firmano accordo quadro per interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e Cipro hanno firmato un accordo quadro di interconnessione elettrica attraverso l'isola di Creta. Lo ha riferito in un comunicato stampa il ministro dell’Elettricità egiziano, Mohamed Shaker. L'accordo è stato firmato dalla Egyptian Electricity Transmission Company (Eetc) ed Euro-Africa Interconnector. In base all'accordo, Egitto e Cipro scambieranno 2.000 megawatt di alta tensione costante. "L'accordo è stato stabilito da esperti dell'Eetc e della parte cipriota per determinare le responsabilità di entrambe le parti: il progetto sarà attuato dall'interconettore euro-africano", ha commentato Shaker. "Le due società hanno anche firmato un memorandum d’intesa per condurre uno studio di fattibilità tecnica e uno studio economico per realizzare una linea di interconnessione elettrica sottomarina tra Egitto, Cipro e Grecia", ha sottolineato il ministro. "Questi studi impiegheranno un periodo di tempo che potrebbe raggiungere un anno in linea con il piano strategico del ministero dell'Elettricità per l'interconnessione elettrica con i paesi limitrofi tra cui Libia, Giordania e Sudan", ha proseguito Shaker. "Il sistema energetico in Egitto si è rafforzato grazie all’aggiornamento delle reti e la diversificazione delle risorse energetiche, comprese le energie rinnovabili", ha sottolineato il ministro egiziano nella nota. (Cae)