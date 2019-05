Business new: Bahrein, Bapco stanzia fondi per modernizzazione raffinerie

- La compagnia statale Bahrain Petroleum Co (Bapco) ha stanziato i fondi per il programma di modernizzazione delle sue raffinerie. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio del Bahrein e presidente di Bapco, Mohammed bin Khalifa al Khalifa, secondo cui tale decisione è un “importante risultato” per portare a termine il “più grande progetto industriale” nella storia del regno. "Questo è un risultato importante per un progetto così complesso con il più grande investimento nella storia del Bahrein", ha dichiarato. Il progetto di modernizzazione delle raffinerie di proprietà di Bapco ha un valore stimato di 4,2 miliardi di dollari e porterà la capacità di raffinazione del regno a 380.000 barili al giorno. Secondo il ministro del Petrolio, "la raffineria dovrebbe diventare una delle più avanzate della regione entro i prossimi quattro anni", contribuendo alla crescita economica nazionale e alla creazione di posti di lavoro. Il progetto dovrebbe essere completato nel 2022. (Res)