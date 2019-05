Business new: Iraq Petroleum, ministro Ghadban parteciperà alla rassegna londinese

- Il ministro del Petrolio dell’Iraq, Thamir al Ghadban, parteciperà alle conferenze della rassegna Iraq Petroleum, in programma il 27 e il 28 giugno prossimi a Londra con l’obiettivo di promuovere mega-progetti nelle aree liberate di Kirkuk e Mosul. Lo ha reso noto il sito web ufficiale della conferenza. Ghadban, si legge, parteciperà a due delle tavole rotonde organizzate nel quadro di Iraq Petroleum e guiderà inoltre una delegazione ministeriale di alto livello ai colloqui sulla ricostruzione del paese. All’evento è prevista anche la partecipazione di Salih Husain Ali, ambasciatore dell'Iraq a Londra; di Jon Paul Wilks, ambasciatore del Regno Unito a Baghdad; di Nafaa Abdulsada Ali al Hmidawi, viceministro iracheno dell’Elettricità; di Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie); di Jeffrey Levy, presidente di Chevron per l’esplorazione e la produzione in Europa, Eurasia e Medio Oriente; Micheal Townshend, presidente regionale di British Petroleum (Bp); di Gati Saadi al Jebouri, direttore di Lukoil in Medio Oriente. (Irb)