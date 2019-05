Business News: governo Zambia su svalutazione kwacha smentisce ipotesi di reintrodurre controlli sui cambi

- Il governo dello Zambia ha smentito l’ipotesi di reintrodurre i controlli sui cambi nel tentativo di fermare il crollo della valuta locale, il kwacha, rispetto alle principali valute convertibili. In un comunicato, il ministro delle Finanze, Margaret Mwanakatwe, ha puntato il dito contro “persone senza scrupoli” che diffondono false informazioni secondo cui saranno reintrodotti dei controlli sui cambi e i conti in valuta estera depositati in Zambia saranno convertiti in kwacha, precisando che il governo rimane impegnato a mantenere l'attuale “regime di cambio flessibile”. Le voci di una possibile reintroduzione di controlli sui cambi si è diffusa dopo che il kwacha ha toccato il livello più basso rispetto al dollaro dal novembre 2015, rendendolo la valuta più svalutata in Africa. (Res)