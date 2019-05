Business News: Etiopia, parlamento approva legge che istituisce autorità di regolamentazione settore petrolifero

- Il parlamento etiope ha approvato una legge che prevede l’istituzione di un organismo di regolamentazione per la fornitura e la distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi. La nuova autorità, come riporta l’agenzia di stampa “Apa”, avrà il compito di garantire che i prodotti petroliferi siano conformi alle normarive nazionali, oltre che valutarne l'affidabilità della fornitura e della distribuzione e la conformità dell'utilizzo. Inoltre, l’autorità avrà il compito di coordinare e sostenere gli attori coinvolti nella fornitura e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi, al fine di consentire loro di adempiere agli obblighi legali e contrattuali, mettendo a punto un sistema di controllo adeguato. Inoltre, l’autorità dovrà determinare la quantità di petrolio e prodotti petroliferi da tenere in riserva, fornire il sostegno necessario per l'amministrazione efficiente ed efficace delle riserve petrolifere e la costruzione di depositi di stoccaggio petrolifero. Il petrolio è la principale fonte di energia dell’Etiopia, che spende oltre 2,8 miliardi di dollari l'anno per importare carburante. (Res)