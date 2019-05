Business News: Nigeria promette adesione ad accordo per Zona di libero scambio continentale

- La Nigeria aderirà all'accordo inter-africano di una Zona di libero scambio continentale (Cfta) il prima possibile. Lo ha dichiarato ai media locali il ministro per il Commercio, l'Industria e gli Investimenti, Okechukwu Enelamah, precisando che il governo attende che il presidente Muhammadu Buhari approvi una relazione richiesta al ministero del Commercio sull'impatto che l'iniziativa avrà sull'economia nigeriana. Il 21 marzo scorso, in occasione del decimo vertice straordinario dell’Unione africana (Ua) convocato a Kigali, in Ruanda, per raccogliere l'adesione dei paesi africani interessati alla Cfta, la Nigeria si era astenuta dalla firma affermando di voler procedere prima ad ulteriori consultazioni. "Il presidente Buhari ci ha dato tre mesi per scrivere il rapporto e lo abbiamo fatto nei tempi", ha spiegato Enelamah, dicendosi fiducioso in una rapida ratifica del testo. Secondo stime dell'Ua il commercio intra-africano è pari a circa il 16 per cento del globale, a fronte del 19 per cento del commercio intra-regionale in America Latina, del 51 per cento in Asia, del 54 per cento in Nord America e del 70 per cento in Europa. L'accordo istituisce la più grande area di libero scambio dopo la creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc): secondo il parere della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa, avrà il potenziale di aumentare gli scambi intra-africani del 53 per cento. (Res)