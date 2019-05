Business News: Ghana si propone come sede accordo Cfta

- Il Ghana si candida per accogliere la sede del segretariato generale della Zona di libero scambio continentale africana (Cfta), che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 30 maggio. Lo ha proposto il presidente Nana Akufo-Addo in una lettera indirizzata al presidente della Tunisia, Beji Caied Essebsi, e presentatagli dal suo inviato speciale Yaw Osafao-Marfo, in viaggio di lavoro in Tunisia. Il presidente tunisino, riferisce la stampa locale, ha da parte sua affermato l'impegno a rafforzare le relazioni del suo paese con quelli del continente, e definito l'accordo per la creazione della Cfta come "un passo avanti nella promozione dell'integrazione economica africana". L'accordo istituisce la più grande area di libero scambio dopo la creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc): secondo il parere della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa, avrà il potenziale di aumentare gli scambi intra-africani del 53 per cento. Secondo stime dell'Unione africana il commercio intra-africano è pari a circa il 16 per cento del globale, a fronte del 19 per cento del commercio intra-regionale in America Latina, del 51 per cento in Asia, del 54 per cento in Nord America e del 70 per cento in Europa. (Res)