Business News: negoziatori accordo Ue-Acp Mimica e Dussey proseguono incontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro accordo tra paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Acp) e l'Unione europea è stato il tema discusso a Bruxelles dal commissario europeo alla cooperazione internazionale e allo sviluppo e capo negoziatore dell'Ue, Neven Mimica, e il ministro degli Affari esteri togolese e capo negoziatore per i paesi Acp, Robert Dussey. Lo si apprende dalla Commissione europea. "L'accordo sta diventando più chiaro. È giunto il momento di intensificare i nostri sforzi e accelerare i nostri progressi per raggiungere i risultati attesi. Le discussioni odierne sulle partnership regionali ci avvicinano un po' di più alla nuova e più forte cooperazione che stiamo cercando", ha dichiarato Mimica. "Noi abbiamo avviato questi negoziati a settembre dello scorso anno e da allora abbiamo fatto progressi costanti. Le consultazioni con le tre regioni sono state utili in quanto hanno fornito una buona idea dei bisogni di ciascuna regione. Non vediamo l'ora di raggiungere un accordo incentrato sulle esigenze attuali e future dei nostri paesi membri", ha aggiunto Dussey. (Beb)