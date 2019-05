Business news: Pechino costruirà tunnel sottomarino più lungo al mondo

- La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina ha presentato piani di approvazione per costruire il tunnel sottomarino più lungo al mondo sotto il Mare di Bohai, intraprendendo un altro ambizioso progetto per sviluppare la connettività nella Cina nord-orientale. Lo ha riferito il quotidiano "Caixin". Secondo Sun Jun, membro dell'Accademia delle scienze cinese, il tunnel sottomarino collegherebbe le città portuali settentrionali di Yantai, provincia di Shandong e Dalian a Liaoning. Il progetto da 43 miliardi di dollari fa parte della strategia del governo centrale per migliorare la connettività nella parte nordorientale del paese e incoraggiare la crescita economica regionale. La regione della Bohai Sea Rim è un importante centro economico e ospita 300 milioni di persone in oltre 150 città, compresa la capitale Pechino. (Cip)