Business new: Emirati, concessi 6.800 visti permanenti per investitori e imprenditori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che concederanno 6.800 visti permanenti per imprenditori, professionisti e investitori stranieri con il nuovo sistema "Golden Card" dopo aver investito circa 27 miliardi di dollari nel paese del Golfo. Il nuovo sistema cambia radicalmente quello attualmente in vigore che prevede visti rinnovabili solo per pochi anni. "Abbiamo lanciato un nuovo sistema ‘Golden Card’ per garantire la residenza permanente a investitori, medici, ingegneri, scienziati e artisti”, ha dichiarato l’emiro di Dubai e vicepresidente e premier emiratino Mohammad bin Rashid al Maktoum. "Il primo gruppo di 6.800 stranieri con investimenti nel paese pari a 100 miliardi di dirham (27 miliardi di dollari) di investimenti godrà del nuovo sistema”, ha dichiarato. (Res)