Business new: Libano, ex ministro Abi Khalil propone legge per creare fondo sovrano

Beirut, 26 mag 05:00 - (Agenzia Nova) - L’ex ministro ministro dell’Energia libanese, Cesar Abi Khalil, ha depositato in parlamento una proposta di legge per creare un fondo sovrano, dove confluirebbero le potenziali entrate dello sfruttamento delle risorse petrolifere. Lo ha annunciato lo stesso Abi Khalil, membro del gruppo parlamentare aounista Liban Fort, sul suo profilo Twitter. Il fondo “deve rispettare gli standard internazionali in materia di trasparenza e buona governance, oltre a proteggere il diritto dei libanesi a beneficiare delle risorse petrolifere”, ha affermato Abi Khalil. Nel febbraio del 2018 il ministero dell’Energia libanese ha assegnato al consorzio formato da Eni, Novatek e Total una licenza esplorativa per i blocchi 4 e 9. All'inizio dello scorso aprile, l’Autorità per l’energia libanese ha lanciato la gara per quattro nuovi blocchi esplorativi: blocco 1 (nord-est), 5 (centro-est), 8 (sud-est) e 10 (sud-ovest). Secondo le stime, il paese avrebbe 96 trilioni di metri cubi di riserve di gas e 865 milioni di barili di petrolio offshore. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - L’ex ministro ministro dell’Energia libanese, Cesar Abi Khalil, ha depositato in parlamento una proposta di legge per creare un fondo sovrano, dove confluirebbero le potenziali entrate dello sfruttamento delle risorse petrolifere. Lo ha annunciato lo stesso Abi Khalil, membro del gruppo parlamentare aounista Liban Fort, sul suo profilo Twitter. Il fondo “deve rispettare gli standard internazionali in materia di trasparenza e buona governance, oltre a proteggere il diritto dei libanesi a beneficiare delle risorse petrolifere”, ha affermato Abi Khalil. Nel febbraio del 2018 il ministero dell’Energia libanese ha assegnato al consorzio formato da Eni, Novatek e Total una licenza esplorativa per i blocchi 4 e 9. All'inizio dello scorso aprile, l’Autorità per l’energia libanese ha lanciato la gara per quattro nuovi blocchi esplorativi: blocco 1 (nord-est), 5 (centro-est), 8 (sud-est) e 10 (sud-ovest). Secondo le stime, il paese avrebbe 96 trilioni di metri cubi di riserve di gas e 865 milioni di barili di petrolio offshore. (Res)