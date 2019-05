Business news: Nepal, banditi sistemi di pagamento elettronici cinesi Alipay e WeChat Pay

- Il governo dello stato himalayano del Nepal ha opposto un inatteso ostacolo alla diffusione globale dei sistemi di pagamento mobile cinesi. Nepal Rastra Bank (Nrb) – la banca centrale del Nepal – ha infatti annunciato la messa al bando dei servizi di pagamento Alipay e WeChat Pay, operati rispettivamente da Alibaba Group Holding e da Tencent Holding. La banca ha giustificato il divieto citando la mancata acquisizione di licenze per operare nel paese da parte dei due servizi di pagamento. “I servizi di pagamento digitali devono ottenere il permesso della Nrb, ma sino a questo momento WeChat Pay e Alipay non hanno ottenuto alcuna licenza per operare nel Nepal o per offrire i loro servizi in questo paese”, ha dichiarato il direttore della banca centrale, Laxmi Prapanna Niroula. Il divieto rappresenta una sorpresa, dal momento che il governo comunista nepalese eletto nel 2017 ha intrapreso un processo di progressivo avvicinamento alla Cina, e di allontanamento dalla tradizionale dipendenza dall’India. (Inn)